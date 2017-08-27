عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإعصار هارفي يجتاح ولاية تكساس الأميركية مخلفاً 3 قتلى واشنطن - سبأ:



أعلنت السلطات الأمريكية اليوم مصرع 3 أشخاص جراء الإعصار هارفي الذي اجتاح الساحل الجنوبي لولاية تكساس أمس.



وحسب ما نقلته وسائل إعلام فقد أكدت السلطات أن الإعصار هارفي هو أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة خلال السنوات الـ 12 الأخيرة ..مشيرة إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في 50 دائرة بولاية تكساس فيما نشر نحو 2000 عسكري للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.



وكان تشارلز واكس رئيس مدينة روكبورت قال في مؤتمر صحفى عقده في وقت سابق إن “شخصا لقي حتفه فى حريق بمنزل في البلدة الواقعة على بعد 48 كيلومترا الى الشمال من كوربوس كريستى”.



وكان الاعصار هارفي ازداد قوة وأصبح إعصارا من الدرجة الـ 4 على سلم تصاعدي من 5 درجات رافقته رياح بلغت سرعتها 215 كيلومترا في الساعة مع اقترابه من الساحل الجنوبي لولاية تكساس مركز صناعة النفط والغاز بالولايات المتحدة أول أمس إلا أن قوته ما لبثت أن تراجعت إلى الدرجة الأولى الليلة الماضية ليصنف كعاصفة استوائية عادية.



وتسبب هارفي بانقطاع التيار الكهربائي عن 350 ألف شخص وأجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم في حين أقام الفرع الأمريكي للجنة الدولية للصليب الأحمر 21 ملجأ مؤقتا لسكان ولاية تكساس ...مؤكدا استعداده لإقامة المزيد إذا دعت الضرورة إلى ذلك.



واطاح الاعصار بأسطح المنازل واقتلع خطوط الكهرباء وأحدث عواصف وفيضانات قبل أن يتحول إلى عاصفة مدارية فيما يتوقع أن يواصل اجتياح تكساس لعدة أيام مصحوبا بأمطار يصل منسوبها الى 102 سنتيمتر.



من جانبهم رجح الخبراء أن تحتاج عملية إعمار المباني المتضررة في تكساس نحو 40 مليار دولار وقد تستمر سنوات.



وأعاد حجم وقوة الاعصار هارفي الى الاذهان الاعصار كاترينا الذى ضرب نيو أورليانز كاعصار من الفئة الثالثة فى العام 2005 وتسبب بوفاة 1800 شخص.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ