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آخر تحديث: الأحد، 27 - أغسطس - 2017 الساعة 04:56:01م
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التربية تعلن بدء العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر القادم
[27/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسي الجديد 2017- 2018م لجميع المراحل الدراسية في 30 سبتمبر القادم على أن تبدأ عملية القيد والتسجيل والانتقال بالمدارس الحكومية والأهلية 16 سبتمبر المقبل.

وأكد وكيل قطاع المناهج والتوجيه بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد السقاف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على ضرورة انتظام دوام الهيئات التعليمية في جميع صفوف المراحل الدراسية في الـ 23 من سبتمبر المقبل وعلى أن تكون الدراسة بمعدل خمسة أيام في الأسبوع بحسب التقويم المدرسي الذي صدر به قرار وزاري.

وأشار إلى أن الامتحانات لنهاية الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادة العامة "أساسي ، ثانوى" تبدأ يوم السبت 20 يناير 2018م على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم السبت 27 من الشهر نفسه.

وبحسب التقويم المدرسي سيتم استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 3 من فبراير 2018م، على أن تبدأ امتحانات النقل النهائية لجميع المراحل الدراسية في 26 مايو فيما تبدأ امتحانات الشهادة العامة للمرحلة الأساسية يوم السبت 30 يونيو وفي اليوم التالي 1 يوليو 2018م تبدأ امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.

سبأ
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