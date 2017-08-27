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آخر تحديث: الأحد، 27 - أغسطس - 2017 الساعة 04:56:01م
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مقتل وإصابة 11 عراقيا بتفجيرين إرهابيين جنوب بغداد
[27/أغسطس/2017]
بغداد - سبأ:

قتل خمسة عراقيين وأصيب ستة آخرون بجروح جراء تفجيرين إرهابيين بسيارتين مفخختين وقعا اليوم جنوب العاصمة بغداد .

وقال مصدر أمني عراقي إن”سيارة مفخخة انفجرت في منطقة الشرطة الرابعة جنوب غرب بغداد ما ادى الى مقتل ثلاث نساء وإصابة خمسة اشخاص بجروح متفاوتة”.

وأضاف المصدر إن سيارة مفخخة مركونة على جانب طريق في منطقة أبو دشير جنوب بغداد انفجرت ما اسفر عن مقتل شخصين واصابة ثالث بجروح... مبينا أن الحصيلة “أولية ومرشحة للارتفاع”.

وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية طوقت مكان التفجيرين الإرهابيين.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة ما يؤدي إلى مقتل وجرح عشرات الأشخاص.

سبأ
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