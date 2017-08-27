محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة التعليم العالي بمجلس النواب تعقد اجتماعا مشتركا بحضور محافظ صنعاء صنعاء - سبأ:



عقدت لجنة التعليم العالي بمجلس النواب اجتماع مشترك اليوم برئاسة الخضر محمد العزاني بحضور محافظ صنعاء حنين قطينة ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور عبدالعزيز الشعيبي ووكيل وزارة التعليم الفني عبدالسلام الزبيدي والوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم فؤاد الشامي وعدد من مدراء العموم والمختصين في الجهات ذات العلاقة.



ناقش الاجتماع الرؤية المقدمة من محافظ صنعاء بشأن دور الجامعات في عملية التنمية والصعوبات التي تؤثر سلبا على التعليم ومخرجاته في ظل محدودية وقدرات الطاقة الاستيعابية لمخرجات التعليم مقابل تزايد المعدل السنوي لخريجي الثانوية العامة.



وأكدت النقاشات ضرورة الاهتمام بمخرجات الثانوية العامة والتي تفوق أضعاف من يتم قبولهم بالجامعات.



كما تطرقت إلى تدني كفاءات مخرجات التعليم العالي بسبب جمود مناهج التعليم الجامعي وعدم مواكبتها للتطورات الحديثة والمتسارعة في مختلف المجالات، وكذا طرق التدريس ذات الطابع النمطي والتقليدي، مع غياب المنهجية في تحديد الاحتياج الفعلي وعدم استيعاب مخرجات التعليم العام من المتفوقين مما أدى ويؤدي إلى هجرة العقول.



حيث ركزت الرؤية المقدمة على تشغيل جامعة 21سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية كنموذج والتي تعمل دون أي دعم حكومي في ظل العدوان والحصار وتعتمد الجامعة على مبدأ النظرية الحديثة القائمة على أساس الشراكة المجتمعية لتوفير خدمات التعليم العالي وبمعايير وحاجة سوق العمل وكذا تقديم خدماتها لمن لا تتوفر لديهم القدرة المالية وبما يكفل تقديم تعليم عالي مجاني للمقاعد التنافسية إضافة إلى البحث عن مصادر ذاتية للتمويل.



وخلصت النقاشات إلى أهمية زيادة القدرة الاستيعابية لمخرجات التعليم في الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية والمعاهد الصحية وبما يلبي احتياجات البلد من التخصصات المطلوبة.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ