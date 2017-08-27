رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الإسباني أغوت بطلا لدورة ونستون سالم للتنس واشنطن - سبأ:



أحرز الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت اليوم لقب بطل دورة ونستون سالم الأمريكية للتنس، على حساب مفاجأة البطولة، البوسني المغمور جومر دامر.



وتغلب روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف 15 عالميا، والأول في الدورة، على جومر دامر (25 عاما)، المصنف 67 عالميا، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4)، في المباراة النهائية.



وتوج روبرتو باوتيستا أغوت (29 عاما)، باللقب الثاني له في الموسم الحالي، والسادس في مسيرته الاحترافية، حتى الآن.



كما حصل اللاعب الإسباني، إضافة إلى لقب البطولة، على جائزة مالية قدرها 89 ألف و280 دولار، و250 نقطة.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ