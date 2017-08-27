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  رياضة
سكا يفرض التعادل السلبي على سبارتاك في الدوري الروسي
[27/أغسطس/2017]
موسكو - سبأ:

فرض نادي سكا خاباروفسك ، التعادل السلبي على ضيقه سبارتاك موسكو، في اللقاء الذي أقيم اليوم الاحد، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتبادل الفريقان الهجمات والاستحواذ على الكرة وتهديد المرمى، إلا أن فشل المهاجمين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف، أبقى النتيجة على ما هي عليه (0-0)، حتى إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذا التعادل، رفع سبارتاك، حامل لقب الدوري الروسي في الموسم الماضي، رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع، بينما يحتل سكا المركز الـ14 بست نقاط.

وافتتحت مباريات المرحة الثامنة بمواجهة أنجي وضيفه أوفا، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، وبنفس النتيجة تغلب أمكار على مضيفه أرسنال تولا، وروبين قازان على توسنو، فيما تغلب لوكوموتيف موسكو على أورال يكاترينبورغ، بهدفين مقابل هدف .

سبأ
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