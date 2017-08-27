اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سكودا تصمم سيارة كروس لشركة فولكس فاغن براغ - سبأ:



تعتزم شركة فولكس فاغن إطلاق سيارة كروس جديدة في سوق أمريكا الجنوبية، اطلقت عليها اسم ثاريو، علما أن شركة سكودا هي من ستقوم بتصميمها.



وذكرت مجلة (ايتو بايبو) الأمريكية الجنوبية أنه من المخطط أن تنتج سيارة غولف المذكورة، في الأرجنتين مع أنها ستصمم في جمهورية التشييك.



ومن غير المستبعد أن يعتمد المصممون على سيارة كاروج الحالية لشركة سكودا في سبيل تخفيض نفقات التصميم، مع تغيير مظهر السيارة آخذين بالحسبان الملامح الأصلية لسيارات الماركة الألمانية.



وتفيد الإشاعات بأن السيارة ستتوفر في سوق أمريكا الجنوبية مزودة بمحرك تيربو وحيد قدرته 150 حصانا وسيجهز هذا المحرك بعدد من المنظومات المساعدة في توفير الوقود، وسيتعامل مع علبة سرعات آلية بستة مجالات.



كما يخطط المنتج للتخلي عن منظومة الدفع الرباعي لأن سيارات هذه المنظومة لا تتمتع بشعبية لدى سكان هذه القارة.



تجدر الإشارة إلى أن إنتاج السيارة الجديدة سينظم بحلول عام 2021.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ