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آخر تحديث: الأحد، 27 - أغسطس - 2017 الساعة 04:35:36م
انتصارات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية
حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي.
هارفي" يودي بحياة شخصين ويهدد تكساس بسيول "كارثية"
أودى الإعصار هارفي وهو أقوى إعصار يجتاح ولاية تكساس الأمريكية منذ أكثر من 50 عاما بحياة شخصين، في حين حذرت السلطات الأمريكية من أن "هارفي" يهدد بسيول كارثية بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
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العدوان السعودي على اليمن
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مساعد الأمين العام للشئون الأنسانية يصل صنعاء
[27/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
وصل إلى صنعاء اليوم مساعد الأمين العام للامم المتحدة للشئون الأنسانية المستشار الخاص بالازمة الانسانية باليمن رضوان نويصر، في زيارة تستغرق ثلاثة ايام.
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[27/أغسطس/2017]
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