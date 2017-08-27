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آخر تحديث: الأحد، 27 - أغسطس - 2017 الساعة 04:34:01م
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الأمانة العامة لجائزة الدولة للشباب تدشن التصفيات النهائية
[27/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
دشنت الأمانة العامة لجائزة الدولة للشباب، اليوم الأحد بالعاصمة صنعاء، التصفيات النهائية للمتسابقين لنيل الجائزة في دورتها السابعة عشرة 2017.

  وخاض 30 شابا وشابة من مختلف المحافظات اليوم التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الدولة للشباب في مجال حفظ وتلاوة القرآن الكريم في تصفيات أدارتها لجنة تحكيم برئاسة الشيخ الحافظ يحيى أحمد الحليلي وعضوية الشيخ محمد عبدالملك المتوكل والشيخ هلال صالح الكليبي.

 وفي التصفيات أوضح أمين عام الجائزة فؤاد الروحاني أن هذا النشاط يأتي ضمن اهتمام الجائزة بالشباب المبدع الذي يمتلك الطاقة والمهارة والإبداع في مختلف المجالات، منوها بأن عمل الجائزة يرتكز على أداء مؤسسي منظم ماليا وإداريا وفنيا وفقا لما حددته اللوائح الخاصة به.

 وأشار إلى أن الأمانة العامة لجائزة الدولة تدشن بإقامة منافسات القران الكريم اليوم التصفيات النهائية للمتقدمين للجوائز التي تشمل إلى جانب القران الكريم مجالات العلوم التقنية بفرعيها الطبيعية والتطبيقية، والآداب والفنون بفروعها الشعر، القصة، النص المسرحي، الفنون التشكيلية، الغناء والموسيقي، والتي تستمر حتى 27 سبتمبر المقبل.

 ولفت الروحاني إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي بعد توقف للجائزة استمر عامين بسبب العدوان الغاشم، مؤكدا أن هدف الأمانة العامة هو الاستمرار في عمل الجائزة بشكل منتظم خلال السنوات المقبلة.

 واعتبر أن استمرار إقامة الفعاليات المختلفة بانتظام يمثل تحديا وصموداً في وجه العدوان الرامي إلى وأد كل معاني الحياة في اليمن.

 ومن المقرر أن تقام غد الاثنين التصفيات الختامية لمسابقة جائزة الدولة في مجال الغناء والموسيقى.

 يذكر أن عدد المتقدمين لنيل الجائزة للدورة الحالية في مختلف المجالات ممن تنطبق عليهم الشروط بلغ 113 متنافسا بينهم 39 فتاة من 13 محافظة.
سبأ
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