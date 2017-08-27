مؤسسة شوذب للطفولة تناشد بوقف المجازر التي ترتكب بحق أطفال اليمن [27/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

ناشدت مؤسسة شوذب للطفولة والتنمية المجتمع الدولي وكافة المنظمات العالمية الإنسانية، بإيقاف المجازر اليومية بحق الأطفال والمدنيين في اليمن التي يرتكبها التحالف السعودي.



وطالبت المؤسسة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بإجراء تحقيق عاجل حول المجازر البشعة والإبادة الجماعية للأطفال والمدنيين في اليمن، مستنكرة استمرار القصف الجوي والبحري والبري على الأراضي اليمنية الذي يؤدي إلى الإبادة الجماعية للمدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وآخرها مجازر الفندق الشعبي في أرحب و قصف منازل في سنحان و فج عطان و مديرية باقم بمحافظة صعدة.



وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم تضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات البشعة للسعودية ودول التحالف التي خالفت كل قوانين الحروب وتجردت من قيم الإنسانية خاصة في هذه الأيام التي لها قدسيتها وحرمتها في الدين الإسلامي.



وجددت المؤسسة ندائها إلى المجتمع الدولي بسرعة إصدار قرار بإيقاف الحرب العبثية الظالمة التي تشنها السعودية على الشعب اليمني.

سبأ