اتحاد نقابات عمال اليمن يدين مجزرتي العدوان في أرحب وعطان [27/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن واستنكر بشدة الجرائم التي يرتكبها العدوان في حق الشعب اليمني وآخرها مجزرتي أرحب وفج عطان.



وأكد الاتحاد في بيان له تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجرائم المنافية لحقوق الإنسان، مناشداً كل القوى الخيرة في المعمورة للتضامن مع عمال وشعب اليمن واستنكار جرائم الحرب البشعة التي تنهال على الشعب اليمني وعماله العزل.



وقال الاتحاد "إن الحرب غير المبررة والمشرعنة دولياً أكدت للرأي العام الدولي واللإنساني عدم مصداقيتها وتخليها عن مبادئها السامية في حماية حقوق الإنسان والعيش الكريم".



مضيفاً "نستنكر إقدام قوات العدوان باستهداف المواطنين الأبرياء رجالاً ونساءً وأطفالاً بما يقارب العامين ونيف في ظل صمت المجتمع الدولي بكل منظماته ومؤسساته والتي أنشأت لحماية كرامة الإنسان وعيشه الكريم".



وتابع "إن الجرائم التي ترتكبها قوى التحالف العدوانية ما كان لها أن ترتكب لولا الصمت الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة وبمشاركة من الدول الخمس العظمى دائمة العضوية والاتحاد الأوروبي بحكم موقعهم وتأثيرهم في اتخاذ القرار بمجلس الأمن".



وأردف بيان الاتحاد "إن حرب الإبادة الذي يتعرض لها الشعب اليمني الفقير ما هي إلا نتائج انحياز منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والذي يؤكد الفشل الذريع للمبعوث الدولي ولد الشيخ في أداء مهمته ومحاولته ربط صرف مرتبات الموظفين بتسليم ميناء الحديدة والذي يُعد جزءاً أسياسياً في هذه الحرب الظالمة متجاهلاً حياة الملايين من شريحة الموظفين وأسرهم".



وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتوجيه الفوري لإيقاف الحرب ورفع الحصار وصرف المرتبات والبدء في الحوار السياسي بين كل المكونات السياسية اليمنية دون استثناء، وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كل الجرائم التي طالت المدنيين العزل.



وناشد اتحاد نقابات عمال اليمن، الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الدولي للنقابات والاتحادات النقابية العربية والاتحادات الصديقة الدولية والنقابات الأوروبية والباسفيك والامريكيتين وكل الشرفاء من النقابيين ومنظمة العمل العربية والدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ببذل مساعيها الإنسانية لوقف نزيف الدم اليمني جراء حرب الإبادة وتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقق في جرائم الحرب التي تضرر منها عمال وأبناء اليمن جراء ضرب منشئاتهم وتوقف معاشاتهم وأجورهم.



ورفع الاتحاد العام تعازيه لأسر شهداء مجزرتي أرحب وعطان وكل شهداء الوطن، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يشفي الجرحى.

سبأ