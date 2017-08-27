محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انتصارات للجيش واللجان خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية انتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن من العدوان السعودي الأمريكي.



وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم قنص جندي سعودي في رقابة قيس بجيزان فيما قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في منفذ الطوال، واستهدفت مواقع الرميح وشرقان وجلاح محققة إصابات مباشرة.



وفي نجران استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم خلف المخروق وفي معسكر رجلا وموقع الطلعة، والتبة الرملية في منفذ الخضراء، فيما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع كلا من: سعد مستور الحارثي، صالح علي الزبيدي في جبهة نجران بنيران الجيش واللجان الشعبية.



وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات المرتزقة في مفرق الحيمة وتم قنص اثنان من من المرتزقة في منطقة عزان بمديرية الوازعية محافظة تعز، فيما سقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في هجوم للجيش واللجان على مواقع الغزاة والمرتزقة في منقطة الهاملي و بمديرية موزع، وقتلى وجرحى آخرين في صفوفهم خلال انكسار زحفهم باتجاه شرق منطقة يختل في مديرية المخا.



وأشار المصدر إلى مصرع المرتزق صلاح محمد خادم نجل القيادي في حزب الإصلاح بمحافظة الحديدة محمد خادم وذلك برصاص الجيش واللجان بجبهة ميدي التي شهدت قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم شمال صحراء ميدي وتم إعطاب آليتين عسكريتين شمال الصحراء.



وفي مديرية نهم أطلق الجيش صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات مرتزقة العدوان أسفل فرضة نهم، فيما تم قنص أحد المرتزقة شمال القتب، وأغار الجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة في منطقة القرن، وسبق عملية الإغارة تمشيط مكثف وتم تضييق الخناق على المرتزقة.



وقال المصدر أن عدد من المرتزقة لقوا مصرعهم وجرح آخرين في هجوم على مواقعهم جنوب تبة المطار بمديرية صرواح محافظة مأرب، ولقي ستة من المرتزقة مصرعهم بنيران الجيش واللجان في منطقة المخدرة.



وشن الجيش واللجان هجوم على مواقع المرتزقة في التبتين السوداء والرملية في الصفراء بمحافظة شبوة كما تم إحراق مخيماتهم بعد مقتل وجرح العديد منهم.



وفجرت وحدة الهندسة العسكرية آلية تابعة للمرتزقة في خط فائقة بالقرب من وادي هراب بمحافظة الجوف ما أدى إلى مصرع وجرح من كانوا على متنها، بينما دكت المدفعية تجمعا لأفراد وآليات المرتزقة جنوب كهبوب بمحافظة لحج.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ