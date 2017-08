L'OCDE dénonce les crimes de faj Attan et d'Ahrab [27/أغسطس/2017]



SANA'A, 27 Aout (SABA)- L'Organe de coordination des ONG pour pendre soins de droits de l'enfant(OCDE) a condamné les crimes commis par l'agression saoudienne contre les citoyens innocents de Fajatan et au district d'Arahb, qui a causée le meurtre des douzaines de civils innocents.



Dans une déclaration reçue par SABA, , l'organe a considéré tels crimes comme un ajout aux crimes commis par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite depuis le début de son agression injustifiée, qui a ciblé toute les possibilités de vie et les réalisations du pays et de ses institutions sans valeurs religieuses, morales ou humanitaires.

AM



SABA