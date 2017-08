Centre de droits de l'homme dénoncé deux crimes de l'agression [27/أغسطس/2017]

SANA'A, 27 Aout (SABA)-Le centre yéménite de droits de l'homme a dénoncé les deux crimes commis par la Coalition de l'agression conduite par l'Arabie saoudite dans le district d'Arhab et dans la région de Faj Attan.



Le centre a indiqué dans un communiquée, dont SABA a reçu une copie, son déplaisir à l'égard de position de l'ONU et du conseil de sécurité, qui n'ont pas pris aucun mesure à cet égard.



