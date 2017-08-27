عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استطلاع: أغلب الفرنسيين غير راضيين عن ماكرون حاليا باريس - سبأ:

أظهر استطلاع اليوم الأحد أن غالبية الناخبين الفرنسيين غير راضيين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون مما يشكل تغيرا كبيرا في مجريات الأمور بالنسبة للرئيس الذي حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات قبل أقل من أربعة أشهر.



وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إيفوب لصالح صحيفة لو جورنال دو ديمانش أن معدل عدم الرضا عن ماكرون وصل إلى 57 بالمئة وهو أسوأ بواقع 14 نقطة مئوية من الاستطلاع الأخير الذي أجري في يوليو الماضي.



وأظهر الاستطلاع أن نسبة تأييد الزعيم الوسطي وصلت إلى 40 بالمئة متراجعة أيضا بنسبة 14 نقطة عن يوليو تموز الماضي.



كما أظهر استطلاع إيفوب ايضا أن الانخفاض التراكمي لشعبية ماكرون منذ مايو الماضي هو أكبر من ذلك الذي واجهه الرئيس السابق فرنسوا أولوند خلال الفترة ذاتها.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ