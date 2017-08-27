عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عاصفة تضرب هونغ كونغ وماكاو بعد الاعصار المدمر هاتو هونغ كونغ - سبأ:

ضربت عاصفة قوية هونغ كونغ وماكاو اليوم الاحد غداة اعصار اجتاح جنوب الصين ادى الى مقتل 18 شخصا.



واطلقت المدينتان صباح اليوم الاحد انذارا باعصار بالمؤشر الثامن -- ثالث اعلى درجة انذار -- بعد ان تسببت العاصفة الاستوائية "باخار" بانهيار ارضي في المنطقة، حيث لا يزال عمال الانقاذ يعملون على اصلاح الاضرار التي تسبب بها الاربعاء الاعصار "هاتو".



وتم تأخير او الغاء حوالى 300 رحلة جوية اليوم الاحد، بحسب ما اعلن متحدث باسم مطار هونغ كونغ. كما اعلنت شركة طيران هونغ كونغ "كاثاي باسيفيك" انها تتوقع "الغاء (رحلات) وتأخيرا كبيرا" في مواعيد الاقلاع يستمر حتى غدا الاثنين.



كما تم ايضا تعليق عمل العبارات في هونغ كونغ. وتسببت العاصفة "باخار" باقتلاع عشرات الاشجار التي كانت تضررت جراء الاعصار "هاتو".



وضربت "باخار" هونغ كونغ مصحوبة برياح تصل الى 130 كليومترا في الساعة. ودرجة الانذار هذه تعني ايضا اغلاق بورصة هونغ كونغ والمدارس وقطاع الاعمال.



وأصدرت السلطات في ماكاو انذارا جديدا بحصول فيضانات. وبقيت المحال التي تأثرت بالاعصار الاربعاء مقفلة صباح الاحد، كما بقيت اشارات السير مطفأة بعد ان تسبب الاعصار "هاتو" بانقطاع في التيار الكهربائي.



والعاصفة "باخار" التي تحمل اسم سمكة تعيش في مياه نهر ميكونغ، ضربت جنوب الصين بينما ترمم ماكاو التي كانت الاكثر تضررا من الاعصار "هاتو"، الخسائر التي نجمت عن اعنف اعصار يضرب المدينة منذ 53 عاما، بحسب الحكومة المحلية.



وتسبب الاعصار "هاتو" بانذار من الدرجة القصوى (الدرجة 10) في ماكاو، حيث ادى الاربعاء الى انقطاع التيار الكهربائي عن الكازينوهات في المدينة التي تعتبر مركزا لالعاب القمار، وتسبب بفيضانات مدمرة.



وارتفعت الحصيلة الرسمية للقتلى الى عشرة اشخاص في ماكاو حيث تواجه الحكومة اتهامات بالتقصير في الاستعدادات.



وقتل ثمانية اشخاص جراء الاعصار "هاتو" في مقاطعة غوانغدونغ الصينية التي ضربتها العاصفة الاستوائية "باخار" صباح الاحد.



ويعتبر الصيف موسم الاعاصير في المنطقة ولا سيما في هونغ كونغ التي يمكن ان تشهد عواصف تؤدي الى اغلاق المدينة بكاملها.



ومن المتوقع ان تخفض هونغ كونغ وماكاو الانذار بالاعصار في اولى ساعات المساء، بحسب وكالات الارصاد الجوية في المدينة.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ