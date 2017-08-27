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آخر تحديث: الأحد، 27 - أغسطس - 2017 الساعة 10:57:14ص
إصابة ثلاثة مواطنين في غارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
أصيب ثلاثة مواطنين في غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي التي تواصلت على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية وخلفت أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة
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إصابة ثلاثة مواطنين في غارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية
[27/أغسطس/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 أصيب ثلاثة مواطنين في غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي التي تواصلت على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية وخلفت أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثلاثة مواطنين أصيبوا في غارة لطيران العدوان استهدفت منطقة المحجر بمديرية باقم في محافظة صعدة ، و شن غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر .

وأشار المصدر إلى تضرر ممتلكات المواطنين جراء غارات لطيران العدوان استهدفت الطريق العام في منطقة بركان بمديرية رازح و منطقة آل مقنع بمديرية منبه ، كما شن أربع غارات على منطقة الضميد بمديرية سحار .

وفي محافظة تعز شن طيران العدوان غارتين على منطقة الهاملي بمديرية موزع وأربع غارات شرق يختل بالمخا، فيما شنت طائرة بدون طيار تابعة للعدوان غارتين شرق معسكر خالد .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة بني بارق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ، و غارة على الأطراف الشرقية لمديرية المتون و أربع غارات على مديرية المطمة بمحافظة الجوف .


وحسب المصدر شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية حريب القراميش وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب و 15 غارة على مديريتي حرض و ميدي في محافظة حجة .


وشن طيران العدوان غارة على موقع الشرفة في نجران وألقى طيران الأباتشي عدداً من الصواريخ على المنطقة .

سبأ
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