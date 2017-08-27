محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إصابة ثلاثة مواطنين في غارات طيران العدوان خلال الساعات الماضية صنعاء ـ سبأ:

أصيب ثلاثة مواطنين في غارات طيران العدوان السعودي الأمريكي التي تواصلت على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية وخلفت أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ثلاثة مواطنين أصيبوا في غارة لطيران العدوان استهدفت منطقة المحجر بمديرية باقم في محافظة صعدة ، و شن غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر .



وأشار المصدر إلى تضرر ممتلكات المواطنين جراء غارات لطيران العدوان استهدفت الطريق العام في منطقة بركان بمديرية رازح و منطقة آل مقنع بمديرية منبه ، كما شن أربع غارات على منطقة الضميد بمديرية سحار .



وفي محافظة تعز شن طيران العدوان غارتين على منطقة الهاملي بمديرية موزع وأربع غارات شرق يختل بالمخا، فيما شنت طائرة بدون طيار تابعة للعدوان غارتين شرق معسكر خالد .



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة بني بارق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ، و غارة على الأطراف الشرقية لمديرية المتون و أربع غارات على مديرية المطمة بمحافظة الجوف .





وحسب المصدر شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية حريب القراميش وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب و 15 غارة على مديريتي حرض و ميدي في محافظة حجة .





وشن طيران العدوان غارة على موقع الشرفة في نجران وألقى طيران الأباتشي عدداً من الصواريخ على المنطقة .

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ