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آخر تحديث: الأحد، 27 - أغسطس - 2017 الساعة 10:57:14ص
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  عربي ودولي
الاحتلال الإسرائيلي يفتش الطلبة المقدسيين خلال دخولهم إلى مدارسهم في الأقصى
[27/أغسطس/2017]
القدس المحتلة - سبأ:
أخضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على بوابات المسجد الاقصى المبارك الرئيسية "الخارجية" الطلبة المقدسيين الى تفتيشات استفزازية صباح اليوم الأحد، خلال دخولهم الى مدارسهم داخل المسجد الأقصى.

وقالت مصادر فلسطينية إن ذلك يأتي بعد أيام من محاولات الاحتلال منع إدخال كتب المنهاج الفلسطيني لهذه المدارس، لكونها صادرة عن السلطة الفلسطينية، وما تبعها من اعتقال مدير التعليم الشرعي في الأوقاف وأحد المدرسين.

من جانب آخر أفاد مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، اليوم الأحد، بظهور تشققات في منزل أحد المواطنين المقدسيين في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى؛ بسبب الحفريات المتواصلة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أسفل الشارع الرئيسي لشق المزيد من الأنفاق باتجاه الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى وتفريغ الأتربة.

ولفت المركز إلى أن تشققات ظهرت في منزل يعود لعائلة الراحل لطفي عطا الله صيام في الحي، علما أن المنطقة ذاتها شهدت خلال الفترات السابقة، خاصة في فصول الشتاء، العديد من الانهيارات الأرضية، والتشققات والتصدعات في مباني المنطقة بسبب الحفريات المتواصلة.

سبأ
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