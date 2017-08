Taiz; Meurtre et blessure d'un certain nombre de mercenaires [27/أغسطس/2017]

TAIZ, 27 Aout (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont fait échouée une tentative de mercenaires d'infiltration vers l'Est de la zone de Yakhtel au district de Moka.



Une source militaire a indiqué à SABA, qu'un certain nombre de mercenaires ont été tués et blessés lors de la tentative et un véhicule militaire a été brulé.

AM

AM



SABA