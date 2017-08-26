محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة تنسيق منظمات حقوق الطفل تستنكر جريمتي عطان وأرحب صنعاء ـ سبأ:

استنكرت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل الجريمتين اللتين ارتكبهما العدوان السعودي بحق المواطنين الأبرياء في فج عطان ومديرية أرحب وراح ضحيتها العشرات المدنيين الأبرياء.



واعتبرت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه هذه الجرائم البشعة بحق المواطنين إضافة إلى جرائم الإبادة التي يرتكبها التحالف بقيادة السعودية منذ بداية عدوانه غير المبرر الذي طال كل مقدرات الحياة ومنجزات البلاد ومؤسساتها دون وازع ديني أو أخلاقي أو قيم إنسانية .



وحمّل البيان الكيان السعودي وحلفائه كامل المسؤولية عن الدماء التي تُسفك، والأرواح التي تُزهق، وبراءة الطفولة التي تقتل وتنتهك ، والدمار الذي تخلفه الضربات الجوية بحق الشعب اليمني .



كما حمل البيان مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسئولية المجازر والجرائم التي ترتكب بحق المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية ، مستنكراً الصمت الدولي عن جرائم العدوان الذي خالف كل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والتشريعات الإسلامية .



وناشد البيان مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل والمنظمات الدولية في جميع أنحاء العالم باتخاذ إجراءاتها السريعة لإلزام العدوان السعودي وحلفائه ومن يدعمهم في وقف العدوان على اليمن.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ