محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز حقوق الإنسان يدين مجزرتي العدوان في أرحب وعطان صنعاء - سبأ:

أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان مجزرتي تحالف العدوان بقيادة السعودية في أرحب بمحافظة صنعاء وفج عطان بأمانة العاصمة.



وعبر المركز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه عن استيائه من موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي لم يتخذ أي خطوة تجاه استهداف المدنيين من قبل قوات التحالف منذ عامين ونصف .



وقال البيان : " تعترف الأمم المتحدة من خلال بياناتها إن هناك جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في اليمن من قبل قوات التحالف، وفي كل مجزرة تطلب الأمم المتحدة التحقيق في هذه المجازر لكن سرعان ما تتبخر هذه البيانات وتتلاشي وتضيع حقوق الضحايا وتستمر وتستمرئ دول العدوان في استهداف المدنيين أكثر وأكثر".



وحمّل البيان الأمم المتحدة المسئولية بالدرجة الأولى ، مستنكراً الدور السلبي للمنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان لدورها الضعيف تجاه الإبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني والتصفية العرقية من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية .



وأشار البيان إلى أن عدم تعاطي الشعوب الأخرى مع مظلومية الشعب اليمني سببه المنظمات الحقوقية التي لا تكشف وتفضح جرائم العدوان في حق هذا الشعب حيث تعيش تلك الشعوب في تضليل عن الحقيقة.

سبأ [27/أغسطس/2017]سبأ