محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جمعية أنترنت اليمن تختتم مشروع موبايل الشباب التدريبي صنعاء - سبأ :

اختتمت جمعية الإنترنت -اليمن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم مشروع موبايل الشباب في صنعاء وعدن بمشاركة 40 متدربا ومتدربة.



وفي الإختتام أشار رئيس الجمعية فهمي الباحث وكلمة عن المشاركين إلة أن المشروع حقق أهدافة المتمثلة في بناء القدرات للمتدربين و إنتاج وإصدار تطبيقات للموبايل تتركز حول محورين هما دعم السلام وخدمة العمل الإنساني في اليمن.



وأوضحا أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع وأنشطة تقوم بها جمعية الانترنت- اليمن والتي تعد أحد فروع جمعية الإنترنت العالمية.



واستعرضت الكلمتان ما أنتجه المتدربون من تطبيقات كبرنامج "نازح" والذي يسهل عملية وصول عمال ومواد الإغاثة للنازحين ويوفر خرائط تساعد النازحين للوصول للمرافق الخدمية والطبية والاغاثية المعنية بمعالجة وايواء النازحين وتطبيق "ثقافة السلام" والذي يقدم جوانب توعوية تتعلق بالترويج للسلام و الأمن الإنساني وحقوق الإنسان ودور منظمات المجتمع المدني.



وقد جرى في الختام توزيع الشهادات والإعلان عن إصدار عشرة من التطبيقات للهاتف كنتاج للتدريب الذي تلقاه المشاركون أثناء البرنامج.

سبـأ [26/أغسطس/2017]سبـأ