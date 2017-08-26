محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر أمني يوضح ملابسات حادث جولة المصباحي بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ :

قال مصدر أمني إن عناصر مسلحة قامت مساء اليوم بالإعتداء على نقطة أمنية في منطقة حدة المصباحي بأمانة العاصمة.



وأوضح مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أثنين من أفراد الأمن واللجان الشعبية استشهدا جراء الإعتداء على النقطة الأمنية.



وأشار إلى أن العناصر المسلحة احتمت داخل إحدى العمارات بالمنطقة.. لافتا إلى أن قوات من أمن أمانة العاصمة والأمن المركزي تدخلت وتم إيقاف تبادل إطلاق النار وتهدئة الوضع.



ولفت إلى أنه وبناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ومتابعة مباشرة من قيادات الداخلية نزلت لجنة تحقيق في القضية برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء رزق الجوفي وقائد الأمن المركزي ومدير أمن الأمانة ونائبه .. مؤكدا أنه يجري حاليا إستكمال حل المشكلة ولا يوجد ما يبعث على القلق.

سبـأ [26/أغسطس/2017]سبـأ