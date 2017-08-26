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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 10:50:06م
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لقاء بصنعاء يناقش إمكانية الإستثمار في القطاع السمكي
[26/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

ناقش لقاء ضم وزيرا الثروة السمكية محمد الزبيري و الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان سير الأداء في القطاع السمكي والصعوبات التي تواجهه في ظل الأوضاع الراهنة.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بالفرص الإستثمارية الواعدة في القطاع السمكي وإمكانية استثمار هيئة التأمينات والمعاشات في هذا القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة.

وفي اللقاء أشار وزير الثروة السمكية إلى أن العاملين في القطاع السمكي يمثلون شريحة واسعة وتتوفر في هذا القطاع العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة، ما يتطلب تضافر الجهود للنهوض بالقطاع السمكي.

فيما أكد وزير الخدمة المدنية أهمية أضطلاع العاملين في هذا القطاع بدورهم والإستفادة من الفرص الإستثمارية المتوفرة خاصة من قبل هيئة التأمينات والمعاشات.

حضر اللقاء وكلاء الوزارة ومدراء العموم

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