محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة سواعد الخير تقدم أسرة لحضانة الأطفال لمؤسسة الرحمة صنعاء - سبأ :





قدمت مؤسسة سواعد الخير التنموية بصنعاء اليوم عدد من الأسرة المجهزة لحضانة الأطفال لمؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية.



وأوضح رئيس مؤسسة سواعد الخير التنموية علي المنتصر أن هذه المساهمة تأتي نتيجة زيارة سابقة قام بها فريق مؤسسة سواعد لمؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية والاطلاع على الجهود التي تقدمها في سبيل رعاية الطفولة.



وأشار إلى أهمية المساهمة ضمن برامج مؤسسة سواعد الخير الهادف إلى دعم المشاريع الإنسانية ومنها التي تقوم بها مؤسسة الرحمة في الاهتمام بالأطفال وتوفير متطلبات حمايتهم وتحقيق مفهوم الطفولة الآمنة .. منوها بما تقوم به مؤسسة الرحمة من جهود في سبيل حماية الطفولة ورعاية الأيتام.



فيما أعربت رئيس مؤسسة الرحمة للتنمية الإنسانية رقية الحجري عن شكرها لمبادرة مؤسسة سواعد الخير في تقديم أسرة للأطفال.



وأشارت إلى حجم الضغوط والتحديات التي فرضتها الظروف الراهنة على المستوى الأسري والعمل الإنساني وعمل المؤسسة كجزء منه وهي تحتضن ٥٠٠ حالة في السكن الداخلي من الأطفال الأيتام بما يفوق قدرتها الاستيعابية ..داعية الجهات الداعمة وفاعلي الخير إلى المساهمة في التخفيف من حجم الأعباء التي تواجه العمل الإنساني.

سبـأ [26/أغسطس/2017]سبـأ