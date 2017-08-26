[26/أغسطس/2017]
جيزان - سبأ :
دكت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات العدو السعودي في نجران، فيما تم قنص جندي سعودي بجيزان.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لجنود العدو السعودي وآلياتهم العسكرية خلف المخروق وفي معسكر رجل بنجران، محققة إصابات مباشرة.
وأشار المصدر إلى أنه تم قنص جندي سعودي في رقابة قيس بجيزان.
وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على موقع الشرفة بنجران، فيما قصف طيران الأباتشي السعودي الموقع ذاته بعدد من الصواريخ.
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