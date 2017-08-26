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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 08:42:32م
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إستهداف تجمعات العدو بنجران وقنص جندي سعودي بجيزان
[26/أغسطس/2017]
جيزان - سبأ :



دكت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات العدو السعودي في نجران، فيما تم قنص جندي سعودي بجيزان.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات لجنود العدو السعودي وآلياتهم العسكرية خلف المخروق وفي معسكر رجل بنجران، محققة إصابات مباشرة.

وأشار المصدر إلى أنه تم قنص جندي سعودي في رقابة قيس بجيزان.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة على موقع الشرفة بنجران، فيما قصف طيران الأباتشي السعودي الموقع ذاته بعدد من الصواريخ.

سبـأ
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