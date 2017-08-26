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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 08:42:32م
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  ثقافة
غدا تدشين فعاليات مهرجان المدرهة التراثي السياحي الأول بصنعاء
[26/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :



تدشن مؤسسة عرش بلقيس للتنمية والسياحة والتراث غدا الأحد في بستان القاسمي بمدينة صنعاء القديمة مهرجان المدرهة التراثي السياحي الشعبي الأول بالتعاون مع بيت التراث الصنعاني التابع للهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ودعم شركة يمن موبايل وشركة كمران للتجارة والاستثمار.

يتضمن المهرجان عروض تراثية وإنشادية وفنية وشعرية وندوات ومعارض وسوق مفتوح لنماذج من الحرف والأشغال اليدوية والتقليدية بالإضافة إلى معارض مصاحبة للمهرجان تتضمن لوحات فنية وثقت تفاصيل العدوان على المعالم التاريخية والأثرية وأزياء الحجاج وكسوة المدرهة ومعرض للملابس الشعبية.

وأوضحت رئيس المؤسسة دعاء الواسعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المهرجان الذي يستمر حتى 12 سبتمبر القادم سيتضمن أيضا اسكتش تمثيلي لمجموعة من الحجاج وهم على الأحصنة يتقدمهم المسبح لتوديعهم لأداء مناسك الحج ويحكي طقوس الحج والتسابيح المعروفة لمدينة صنعاء وسكانها.

سبـأ
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