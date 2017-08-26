محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 34 كفيفا وكفيفة يحتفلون بإكمال نصف دينهم بأمانة العاصمة



احتفل 34 كفيفا وكفيفة اليوم بأمانة العاصمة بإكمال نصف دينهم تحت شعار "رحمة ومودة"، بحضور أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ورئيس لجنه الشئون الإجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب.







وهنأ جمعان والنقيب في الحفل الذي نظمته الجمعية اليمنية لرعاية المكفوفين وجمعية الأمان لرعاية الكفيفات بدعم شركة سويد وعدد من الخيرين، العرسان من الكفيفين والكفيفات بهذه الفرحة والإنتقال إلى مرحله العزوبية إلى الحياة الزوجية الحافلة بالإفراح والعيش الكريم لهم.



وأشادا بدور الجمعية اليمنية لرعاية المكفوفين وجمعية الأمان في تنظيم العرس الجماعي وإدخال السعادة والفرحة والسرور لشريحة المكفوفين ومساعدتهم على إكمال نصف دينهم وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.



وأكدا إهتمام ورعاية أمانه العاصمة لمختلف الشرائح المجتمعية من المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة, ودعم الأنشطة والفعاليات المتنوعة الخاصة بها كون ذلك يأتي في إطار خطط ومهام السلطة المحلية من خلال قطاع الشئون الإجتماعية بالأمانة.



فيما ثمن رئيس الجمعية اليمنية لرعاية المكفوفين عبدالعزيز بالحاج جهود قيادة أمانة العاصمة ودعمها واهتمامها بالمكفوفين والكفيفات من خلال التفاعل المستمر ومشاركتهم في كافة فعاليات وأنشطة هذه الشريحة.



ودعا المنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية إلى مساعدة الشباب من ذوي الإحتياجات الخاصة والمكفوفين في تنظيم العرس الجماعي وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة.



بدوره عبر مدير مركز النور للمكفوفين حسن إسماعيل، عن الشكر للجمعية اليمنية وجمعية الأمان وكل من شارك في إنجاح هذا العرس الجماعي لـ34 كفيفا وكفيفة وساهم في إسعادهم ومساعدتهم .. داعيا الجمعيات والمنظمات إلى المساهمة في رعاية فعاليات المكفوفين.



تخلل العرس الجماعي الذي حضره وكيل أمانة العاصمة لقطاع الثقافة والآثار الدكتور أحمد الملصي والعلامة محمد مفتاح، ورئيس إتحاد جمعيات المعاقين عثمان الصلوي والمدير التنفيذي للجمعية اليمنية لرعاية المكفوفين أحمد السعودي ومدير ذوي الإحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة عبدالله بنيان، فقرات فنية وقصائد شعرية.

سبـأ [26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :احتفل 34 كفيفا وكفيفة اليوم بأمانة العاصمة بإكمال نصف دينهم تحت شعار "رحمة ومودة"، بحضور أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ورئيس لجنه الشئون الإجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب.سبـأ