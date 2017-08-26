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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 10:50:06م
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مصدر بالمجلس السياسي الأعلى: استهداف العدوان للمواطنين يعد إيغالا من قادة التحالف في الجريمة
[26/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 

قال مصدر مسئول بالمجلس السياسي الأعلى أن استهداف العدوان السعودي للعمال المزارعين في أرحب وما تلاه من استهداف حي فج عطان بأمانة العاصمة وإمعانه على مدى عامين ونصف في استهداف المواطنين العزل وتدمير المنازل على ساكنيها يعد إيغالاً من قادة دول التحالف في الجريمة نتيجة الصمت الدولي المتعمد رغم انها جرائم حرب ضد الانسانية".

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استهداف العدوان السعودي للمواطنين وما يرتكبه من جرائم يعد انتهاكا واضحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان وحمايتها.

وقال المصدر" حتى الأمم المتحدة لم تتحمل مسؤوليتها تجاه الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية في اليمن".

وأضاف المصدر" وتأكيدا على انحياز ولد الشيخ وتحول مهمته إلى ناطق باسم العدوان بقيادة السعودية منحرفا عن مهمته الأساسية كوسيط دولي محايد؛ فانه لم يصدر عنه أي موقف واضح يدين هذه الجرائم بل أصدر تصريحات سياسية في اتجاه أخر تخدم تحالف العدوان".

وجدد المصدر التأكيد على الموقف السابق المعلن من رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص ولد الشيخ .. وقال" وبالتالي فإن تصريحات ولد الشيخ وكل ما يصدر عنه لم يعد يعنينا على الإطلاق كما نعتبر ما صدر عنه مؤخرا بخصوص المكونات السياسية الوطنية محاولة يائسة للتغطية على فشله ولحرف الأنظار عن المجازر البشعة التي ارتكبها العدوان في اليمن".

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