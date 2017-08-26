تأكيد باكستاني بالتعاون مع المجتمع الدولي في محاربة الارهاب [26/أغسطس/2017] إسلام آباد - سبأ:

اكدت باكستان مجددا اليوم التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال محاربة الارهاب.



واوضح وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد آصف في تصريح صحفي بإسلام آباد أن بلاده تمثل جبهة أمامية في الحرب على الإرهاب، وأنها قدمت وضحت أكثر من أي بلد آخر في هذه الحرب.



وأكد أصف بذل باكستان جهودًا مخلصة لمساعدة أفغانستان في التغلب على الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار الداخلي إليها ، موضحًا أن الأمن في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان.



وأشار الوزير الباكستاني الى أنه يعتزم القيام بجولة إلى عدد من الدول الصديقة والدول المهمة بما فيها الولايات المتحدة لاطلاع المجتمع الدولي على التزام باكستان بمكافحة الإرهاب.

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