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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 07:35:15م
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هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين:الاحتلال يستهدف الاطفال بشكل متعمد
[26/أغسطس/2017] رام الله - سبأ:
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ، إن قوات الاحتلال تستهدف الأطفال بشكل متعمد، سواًء بإطلاق الرصاص الحي عليهم خلال عملية الاعتقال بهدف القتل، أو من خلال سياسة الاعتقالات الواسعة التي تُطالهم.

وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع خلال زيارته للطفل المحرر الجريح محمود القدومي من قرية جيوس في قلقيلية أن الاحتلال يرتكب جرائم علنية وواضحة بحق الطفولة الفلسطينية، أمام صمت المجتمع الدولي وعدم تدخل أو ملاحقة قانونية.

وأوضح قراقع أنه منذ بداية عام 2017 م بلغت حالات الاعتقال في صفوف الاطفال الفلسطينيين 800 حالة، من بينهم 25 طفلًا أصيبوا بجروح بسبب إطلاق الرصاص عليهم خلال اعتقالهم وملاحقتهم.

وأشار إلى أن معظم الأطفال المعتقلين يتعرضون للتنكيل والتعذيب والمعاملة المهينة والقاسية والحرمان من الحقوق خلال اعتقالهم واستجوابهم ومحاكمتهم.
سبأ
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