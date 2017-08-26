القائم بأعمال سفارة فلسطين: الدم الفلسطيني يمتزج بالدم اليمني في مجزرة عطان [26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

قال القائم بأعمال السفارة الفلسطينية لدى اليمن سليم أبو خضرا إن مواطن فلسطيني استشهد في الغارة الجوية التي إستهدفت حي فج عطان بالعاصمة صنعاء فجر أمس.



وأضاف القائم بالأعمال الفلسطيني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " مرة أخرى يمتزج الدم الفلسطيني بالدم اليمني وعلى أرض اليمن العزيزة بإستشهاد المواطن الفلسطيني محمود موسى عوض عيسى الذي إرتقى إلى جوار ربه هو وبعض إخوانه المواطنين اليمنيين الأبرياء جراء الغارة الجوية التي تعرضوا لها في مساكنهم وهم نيام في منطقة فج عطان ".

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