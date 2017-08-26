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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 07:35:15م
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تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حي فج عطان بالعاصمة صنعاء والسكان والمنازل التي تعرضت لغارات طائرات الـ f16 من قبل العدوان السعودي الأمريكي مخلفة ضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين في الحي فجر أمس الجمعة.
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القائم بأعمال سفارة فلسطين: الدم الفلسطيني يمتزج بالدم اليمني في مجزرة عطان
[26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
قال القائم بأعمال السفارة الفلسطينية لدى اليمن سليم أبو خضرا إن مواطن فلسطيني استشهد في الغارة الجوية التي إستهدفت حي فج عطان بالعاصمة صنعاء فجر أمس.

وأضاف القائم بالأعمال الفلسطيني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " مرة أخرى يمتزج الدم الفلسطيني بالدم اليمني وعلى أرض اليمن العزيزة بإستشهاد المواطن الفلسطيني محمود موسى عوض عيسى الذي إرتقى إلى جوار ربه هو وبعض إخوانه المواطنين اليمنيين الأبرياء جراء الغارة الجوية التي تعرضوا لها في مساكنهم وهم نيام في منطقة فج عطان ".
سبأ
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