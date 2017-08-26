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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 06:29:11م
الرئيس الصماد يتفقد حي فج عطان السكني الذي استهدفه طيران العدوان
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حي فج عطان بالعاصمة صنعاء والسكان والمنازل التي تعرضت لغارات طائرات الـ f16 من قبل العدوان السعودي الأمريكي مخلفة ضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين في الحي فجر أمس الجمعة.
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق
أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
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الجيش الباكستاني يحبط عملية ارهابية في بلوشسيتان
[26/أغسطس/2017] إسلام آباد - سبأ:
اعلنت سلطات الامن الباكستانية انها احبطت عملية إرهابية في إقليم بلوشسيتان جنوب غربي البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن قوات الأمن نفذت عملية سرية في مناطق كيلري وديرة بكتي ودهل ودشت بإقليم بلوشستان واعتقلت مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية، وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات وعبوات ناسفة، وأجهزة اتصال لاسلكية.

وأضاف البيان أن العملية تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، رصدت تحركات المعتقلين واتصالاتهم، وتهريبهم للأسلحة والمتفجرات.
سبأ
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