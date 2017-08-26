الجيش الباكستاني يحبط عملية ارهابية في بلوشسيتان [26/أغسطس/2017] إسلام آباد - سبأ:

اعلنت سلطات الامن الباكستانية انها احبطت عملية إرهابية في إقليم بلوشسيتان جنوب غربي البلاد.



وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن قوات الأمن نفذت عملية سرية في مناطق كيلري وديرة بكتي ودهل ودشت بإقليم بلوشستان واعتقلت مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية، وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات وعبوات ناسفة، وأجهزة اتصال لاسلكية.



وأضاف البيان أن العملية تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية دقيقة، رصدت تحركات المعتقلين واتصالاتهم، وتهريبهم للأسلحة والمتفجرات.

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