تشييع سبعة شهداء من أسرة المواطن محمد الريمي بمجزرة العدوان بحي عطان [26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

شُيع بصنعاء اليوم سبعة من شهداء مجزرة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة فج عطان بأمانة العاصمة من أسرة المواطن محمد منصور الريمي جلًهم نساء وأطفال.



وفي مراسم التشييع بحضور رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب وعدد من الشخصيات الإجتماعية .. عبر المشيعون عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين للمجازر المروعة التي يرتكبها العدو السعودي الهمجي بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها مجزرة عطان.



وأكدوا أن هذه الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان في مختلف المحافظات جرائم حرب وانتهاك صارخ للقواعد والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تستدعي محاسبة مرتكبيها.



وطالب المشيعون، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمعَ الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل مسؤوليتها إزاء الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق الشعب اليمني والعمل على إيقاف العدوان الذي استهدف الأطفال والنساء ودمر البنية التحتية والمنشآت الخدمية للشعب اليمني.



وقد ووري جثامين الشهداء إلى مقبرة الشيخ الأحمر في النهدين بحضور أهالي وأقارب وأصدقاء الشهداء وجمع غفير من المواطنين.



يذكر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات إستهدف ثلاثة منازل بحي الحضائر في فج عطان بأمانة العاصمة، أسفر عن إستشهاد وإصابة 38 مواطنا جلًهم من النساء والأطفال.

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