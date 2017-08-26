ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 06:29:11م
الرئيس الصماد يتفقد حي فج عطان السكني الذي استهدفه طيران العدوان
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حي فج عطان بالعاصمة صنعاء والسكان والمنازل التي تعرضت لغارات طائرات الـ f16 من قبل العدوان السعودي الأمريكي مخلفة ضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين في الحي فجر أمس الجمعة.
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق
أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
آخر الأخبار:
الجيش الباكستاني يحبط عملية ارهابية في بلوشسيتان
تشييع سبعة شهداء من أسرة المواطن محمد الريمي بمجزرة العدوان بحي عطان
سيتي يحقق فوزا على بورنموث في الدوري الانجليزي لكرة القدم
أربع غارات لطيران العدوان على المخا بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
سيتي يحقق فوزا على بورنموث في الدوري الانجليزي لكرة القدم
[26/أغسطس/2017] لندن - سبأ:
حقق نادي مانشستر سيتي فوزا صعبا وثمينا على مضيفه بورنموث 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ).

وبادر أصحاب الأرض في افتتاح باب التسجيل، عن طريق تشارلي دانيلز، في الدقيقة (13)، إلا أن المهاجم الدولي البرازيلي غابرييل خيسوس، أدرك التعادل للسيتيزن بحلول الدقيقة (21)، قبل أن يخطف زميله رحيم سترلينغ، هدف الفوز، في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع
، ليرفع السيتي رصيده إلى 7 نقاط، ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا، في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة الثالثة، بينما بقي بورنموث بلا نقاط في المركز السابع عشر.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
أمكار يفوز على ارسنال في الدوري الروسي لكرة القدم
رايكونن الاسرع في جولة التجارب الحرة الاسرع في بلجيكا
العراق يلاقي سوريا وديًا استعدادًا لتايلاند
سحب قرعة دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)
سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم
رئيس الاتحاد الافريقي لألعاب القوى: نسعى لاستضافة بطولة العالم في 2025م
فوز بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي
تأهل البولندية ردفانسكا للدور قبل النهائي في بطولة نيو هيفن الأمريكية للتنس
تأهل فريقا اليمن أولا ويمني وافتخر إلى نهائي بطولة القدم بذمار
السويدي ابراهيموفيتش يوقع على عقد جديد لمدة عام واحد مع يونايتد الانجليزي لكرة القدم
العدوان السعودي على اليمن
تشييع سبعة شهداء من أسرة المواطن محمد الريمي بمجزرة العدوان بحي عطان
[26/أغسطس/2017]
أربع غارات لطيران العدوان على المخا بتعز
[26/أغسطس/2017]
وقفة حداد بموقع مجزرة العدوان بفج عطان بالعاصمة صنعاء
[26/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية حرض بحجة
[26/أغسطس/2017]
مجلس الشورى يدين مجزرة العدوان بفج عطان بأمانة العاصمة
[26/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by