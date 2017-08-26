سيتي يحقق فوزا على بورنموث في الدوري الانجليزي لكرة القدم [26/أغسطس/2017] لندن - سبأ:

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا صعبا وثمينا على مضيفه بورنموث 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليغ).



وبادر أصحاب الأرض في افتتاح باب التسجيل، عن طريق تشارلي دانيلز، في الدقيقة (13)، إلا أن المهاجم الدولي البرازيلي غابرييل خيسوس، أدرك التعادل للسيتيزن بحلول الدقيقة (21)، قبل أن يخطف زميله رحيم سترلينغ، هدف الفوز، في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع

، ليرفع السيتي رصيده إلى 7 نقاط، ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا، في انتظار استكمال بقية مباريات الجولة الثالثة، بينما بقي بورنموث بلا نقاط في المركز السابع عشر.

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