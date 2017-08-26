وقفة حداد بموقع مجزرة العدوان بفج عطان بالعاصمة صنعاء [26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

نظمت وزارة الإعلام اليوم وقفة حداد في موقع المجزرة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بفج عطان بالعاصمة صنعاء وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى جلًهم من الأطفال والنساء.



وطالب المشاركون في الوقفة بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من عامين وآخرها مجزرتي مديرية أرحب بصنعاء وعطان بأمانة العاصمة.



وفي الوقفة استنكر النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي مجازر العدوان بحق أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات، وآخرها مجزرتي أرحب وعطان .



وقال " الجرائم المختلفة المحددة في القانون الدولي الإنساني وقانون المحكمة الجنائية الدولية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم إستهداف المدنيين".



وأضاف " في كل جريمة من الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان، لا يزال الشعب اليمني يصرخ ويستغيث ويقاوم مقاومة باسلة وشجاعة لا مثيل لها تتماشى مع كل هذا الحجم من الجرائم البشعة ضد الإنسانية في اليمن ".



وقال النائب العام " ومع ذلك نوجه نداء لما يسمى بالمجتمع الدولي، هناك شرعنة واضحة لجرائم العدوان وأريحية واطمئنان لدى المجرمين، يعتدون على المدنيين دون أدنى خوف أو وجل بإستهدافهم منازل المواطنين والأعيان المدنية ".



من جانبه جدد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي إستنكاره للجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق اليمنيين في مختلف المحافظات وآخرها مجزرة عطان التي إستهدفت المواطنين والأطفال والنساء.



ودعا إلى الكف عن المهاترات والمناكفات السياسية التي لا تخدم سوى العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا ولم يفرق بين طفل ولا امرأة ولا شيخ .. معتبرا مجزرتي أرحب وعطان جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.



فيما استهجن وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير مجزرة العدوان على حي الحضائر بفج عطان.. مطالبا المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في إنتهاكات تحالف العدوان بقيادة السعودية وما ارتكبه من جرائم في اليمن على مدى أكثر من عامين.

سبأ