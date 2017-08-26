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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 06:29:11م
الرئيس الصماد يتفقد حي فج عطان السكني الذي استهدفه طيران العدوان
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حي فج عطان بالعاصمة صنعاء والسكان والمنازل التي تعرضت لغارات طائرات الـ f16 من قبل العدوان السعودي الأمريكي مخلفة ضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين في الحي فجر أمس الجمعة.
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق
أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
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  محلي
فعالية شبابية بمحافظة عمران بمناسبة اليوم العالمي للشباب
[26/أغسطس/2017] عمران - سبأ:
نظمت النقابة العامة لعمال البلديات والسكن بمحافظة عمران اليوم  فعالية شبابية بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

 وفي الفعالية أكد وكيل محافظة عمران باكر علي باكر ورئيسة الوزراء لحكومة الشباب هناء احمد الفقية،  أن شباب اليمن يمتلكون القدرة والخبرة والكفاءة وقيم المحبة والتسامح التي تؤهلهم لصنع السلام في العالم.

وأشارا إلى أهمية دور الشباب خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرض فيها اليمن لأبشع عدوان عرفه التأريخ، مثمنين تضحيات الشباب في مختلف الميادين دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

من جانبها  اشارت مديرة النقابة العامة والسكن فرع عمران بشرى السريحي  ان الفعالية هدفت الى تعزيز دور الشباب في قيادة المستقبل  الذي ينشده كل اليمنيين مشيرةً إلى أن الشباب هم من يصنع التغيير المجتمعي الذي يصنع السلام.

ودعت إلى استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم ووضع الحلول لمشكلاتهم والتحديات التي تواجههم بما يسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم.. مؤكدة أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي لتعريف المجتمعات بإمكانات وقدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في البناء المجتمعي وصناعة القرار.

تخللت الفعالية عرض الانشطة التي ينفذها الشباب بمحافظة عمران وفقرات فنية وقصائد شعرية لشباب وشابات نالت استحسان الحاضرين.
سبأ
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