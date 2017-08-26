فعالية شبابية بمحافظة عمران بمناسبة اليوم العالمي للشباب [26/أغسطس/2017] عمران - سبأ:

نظمت النقابة العامة لعمال البلديات والسكن بمحافظة عمران اليوم فعالية شبابية بمناسبة اليوم العالمي للشباب.



وفي الفعالية أكد وكيل محافظة عمران باكر علي باكر ورئيسة الوزراء لحكومة الشباب هناء احمد الفقية، أن شباب اليمن يمتلكون القدرة والخبرة والكفاءة وقيم المحبة والتسامح التي تؤهلهم لصنع السلام في العالم.



وأشارا إلى أهمية دور الشباب خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرض فيها اليمن لأبشع عدوان عرفه التأريخ، مثمنين تضحيات الشباب في مختلف الميادين دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



من جانبها اشارت مديرة النقابة العامة والسكن فرع عمران بشرى السريحي ان الفعالية هدفت الى تعزيز دور الشباب في قيادة المستقبل الذي ينشده كل اليمنيين مشيرةً إلى أن الشباب هم من يصنع التغيير المجتمعي الذي يصنع السلام.



ودعت إلى استثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم ووضع الحلول لمشكلاتهم والتحديات التي تواجههم بما يسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم.. مؤكدة أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي لتعريف المجتمعات بإمكانات وقدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في البناء المجتمعي وصناعة القرار.



تخللت الفعالية عرض الانشطة التي ينفذها الشباب بمحافظة عمران وفقرات فنية وقصائد شعرية لشباب وشابات نالت استحسان الحاضرين.

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