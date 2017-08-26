مناقشة انشطة ومشاريع منظمة ZOA الدولية في محافظة حجة [26/أغسطس/2017] حجة - سبأ:

أكد وكيل محافظة حجة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي أهمية تضافر الجهود الرسمية والمدنية لخدمة المجتمع و الإسهام في بناء وتنمية أفراده عبر تكثيف الأنشطة والفعاليات التي تنفذها منظمات المجتمع المدني خاصة الانشطة التي تركز على تحفيز قدرات المجتمع.



وأشار في إجتماع عقد اليوم ضم مسئولي منظمة /ZOA/ الدولية مكتب ( حجة – الحديدة ) وبحضور وكيل المحافظة الدكتور طه الحمزي ومسئولي السلطة المحلية بمديرتي مبين و الشغادرة إلى ضرورة استشعار منظمات المجتمع المدني لمسئولياتها خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن ... مشيدا بجهود مكتب منظمة /ZOA / الدولية وحرصها على تنفيذ المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي باعتباره من المواضيع الهامة والحساسة التي لها أثار ملموسة على واقع الحياة المعيشية للأسر المستهدفة من تلك المشاريع.



و دعا القاضي مسئولي مكتب المنظمة العمل على توسيع أنشطتهم لكي تصل إلى المناطق الجبلية وإستهداف المديريات الأكثر حاجة كمديرية بني العوام التي تفتقر نوعا ما لتدخل المنظمات المدنية الدولية والعمل على التنسيق مع الوحدة التنفيذية للنازحين لضمان وصول المساعدات الى الأسر الأكثر تضررا.



من جانبهما استعرض مدير مكتب منظمة /ZOA /الدولية الدكتور أحمد الوصابي و مهندس المشاريع في المنظمة المهندس رياض الإرياني برامج وأنشطة المنظمة والمشاريع المنفذه خلال العام الماضي وما يجري تنفيذه حاليا من مشاريع حيوية ابرزها مشاريع الغذاء مقابل العمل والتي تستهدف الفئات الأشد فقرا في بعض مديريات المحافظة.



ونوها إلى أن هناك طلب متزايد على مشاريع المنظمة وهو ما يشكل عبئا عليها نظرا لعدم توفر منظمات مساندة.. مشيدين بالتعاون المثمر والفاعل من قبل قيادة المحافظة وحرصها على تذليل مختلف المشاكل والصعاب التي قد تعترض سير عمل المنظمة.

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