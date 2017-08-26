كلية التربية بالمحويت تحتفل بتخرج دفعة جديدة من قسمي الجغرافيا والتاريخ [26/أغسطس/2017] المحويت - سبأ:

احتفلت كليه التربية بمحافظة المحويت بتخرج دفعة جديدة من قسمي الجغرافيا والتاريخ والبالغ عددهم 42 طالب وطالبة.



وفي الحفل هنأ وكيل محافظة المحويت عبد السلام يحيى الذماري ورئيس قسم الجغرافيا بالكلية الدكتور عبد الله الشديدي الخريجين ، متمنين لهم مزيد من النجاح على الواقع على العملي.



وأشارا إلى أن تخرج هذه الدفعة سيمثل اضافة جديدة في دعم المحافظة من الكوادر المؤهلة من المعلمين والمعلمات لتغطية قطاع التربية والتعليم في هذه التخصصات .



وفي الحفل الذي تخلله قصائد شعرية وعروض مسرحية وأناشيد وطنية معبرة نالت الاستحسان تم تكريم خريجي وخريجات هذه الدفعة وأساتذة القسم واللجان التحضيرية للاحتفال.



حضر الحفل مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة الدكتور عبد الملك مزارق ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي الهام يحيى النزيلي وهيئة التدريس وعدد من الأكاديميين والطلاب بالكلية وأولياء امور الطلاب.

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