مقتل ثلاثة عناصر في الجزء الخاضع للهند في كشمير [26/أغسطس/2017] كشمير ـ سبأ:

لقي ثلاثة عناصرمصرعهم هم ضابط وعنصران من قوة شبه عسكرية في هجوم للمسلحين على مركز للشرطة في الجزءالخاضع للهند من كشمير.



وحسب مدير شرطة إقليم بولواما اس بي فايد هاجم مسلحون المبنى بالسلاح الآلي والقنابل اليدوية. وقتل ضابط واثنان من قوة شبه عسكرية لدى ملاحقتهم المهاجمين وأصيب ثلاثة آخرون بجروحد.



وقطعت السلطات شبكة الإنترنت في الإقليم لتفادي أن ينظم السكان احتجاجات ضدالسلطات الهندية للتغطية على فرار مدبري الهجوم في تكتيك يستخدم كثيرا في مثل هذهالحالات.



ومنطقة كشمير مقسمة واقعيا منذ 1947 بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان السيطرةعلى الاقليم. ونتج عن النزاع تمرد انفصالي في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

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