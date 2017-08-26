أمكار يفوز على ارسنال في الدوري الروسي لكرة القدم [26/أغسطس/2017] موسكو- سبأ:

فاز فريق أمكار الروسي لكرة القدم علي أرسنال بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.



واقتنص المهاجم ألكسندر ريازانتسيف هدف الفوز الوحيد للضيوف، في الدقيقة 20، من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى، على ملعب "أرسنال"، في مدينة تولا.



وحقق أمكار، بذلك، باكورة انتصاراته، في الموسم الجديد للدوري، مقابل تعادلين، وخمس هزائم، ورفع رصيده إلى 5 نقاط، لكنه بقي في المركز السادس عشر الأخير من الدوري.



بينما مني أرسنال بالهزيمة الخامسة، مقابل تعادل واحد وانتصارين، ويحتل المركز الثالث عشر، حتى الآن، برصيد 7 نقاط.

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