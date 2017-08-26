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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 05:47:20م
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اليابان تعتبر ان صواريخ وقذائف كوريا الشمالية لم تحقق اهدافها
[26/أغسطس/2017] طوكيو - سبأ:
اعتبرت اليابان أن الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية بعيدة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم لم تهدد أمن اليابان أو تسقط في مياهها الإقليمية أو المنطقة المائية الإقتصادية في بحر اليابان، وبأنها حصلت ضمن مناورات عسكرية شمالية رداً على التدريبات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية.
وقال وزير الدفاع إيتسونوري أونوديرا في طوكيو، ان الصواريخ الكورية هي بالستية قصيرة المدى ومعها على الأرجح قذائف، مثيراً احتمال عدم معرفة طبيعتها.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالحفاظ علي مستويات عاليه من التاهب "لحماية أرواح وممتلكات الشعب الياباني" واتخاذ كافة الترتيبات العسكرية اللازمة.
وكانت قيادة المحيط الهادئ الأميركية في هاواي أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثه صواريخ بالستية قصيرة المدى في وقت مبكر من اليوم , وانتهت جميعها بالفشل إما فوراً أو بعد تحليق قصير. بينما أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن عدد الصواريخ قد يكون أكثر من ثلاثة اطلقت من منطقة قرب غيتدريونغ في إقليم غانغوون الشرقي وأن بعضها حلق لمسافة حوال 250 كم في اتجاه شمال شرق، دون الإشارة إلى أي فشل.

وكان مجلس مجلس الأمن الدولي قد فرض عقوبات جديده علي بيونغ يانغ بهدف خفض عائدات الصادرات السنوية للبلاد، التي تبلغ 3 مليارات دولار، بمقدار الثلث، في أعقاب تجارب صاروخية بالستية في بداية الشهر الجاري.
سبأ
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