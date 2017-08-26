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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 05:47:20م
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مناقشة المعالجات العاجلة بحماية المواطنين من الإنهيارات الصخرية بحجة
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مناقشة المعالجات العاجلة بحماية المواطنين من الإنهيارات الصخرية بحجة
[26/أغسطس/2017] حجة - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة حجة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة هلال الصوفي، المعالجات العاجلة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين من مخاطر الإنهيارات الصخرية التي حدثت بقلعة القاهرة التاريخية.

وإستعرض الإجتماع بحضور وكيلا المحافظة محمد القيسي ومحمد القاضي، المقترحات الخاصة بالحلول الكفيلة بالحد من الإنهيارات الصخرية التي تفاقمت جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة حجة مؤخرا.

وشدد الإجتماع الذي ضم مدير عام مديرية مدينة حجة أحمد نصار ومدير مكتب الآثار حمود غيلان ومدير مؤسسة المياه والصرف الصحي أمين المغلس ومدير فرع الصندوق الإجتماعي للتنمية حميد النامس ومسئولي الوحدة الهندسية بالمحافظة، على ضرورة إجراء معالجات سريعة لتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي وإعداد دراسة إستراتيجية من قبل الوحدة الهندسية وفرع الصندوق الإجتماعي لإنشاء حواجز وجدران ساندة.

وأكد الإجتماع أهمية إستمرار فرع الصندوق لجهوده الطارئة لحل مشكلة الإنهيارات، ومنع أي أعمال بناء أو تأجير للأراضي التابعة للدولة حول قلعة القاهرة، ووجه مكتب هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بسرعة رفع العقود المستأجرة لإعادة النظر فيها ومنع أي عقود تأجير خلال المرحلة الراهنة.

كما شدد المجتمعون على ضرورة التواصل مع المنظمات الداعمة والمانحة وقيام المجلس المحلي بمعالجة مشكلة الصرف الصحي بالتنسيق مع مؤسسة المياه وإشراك الوحدة الهندسية في بناء الجدران الساندة .

وأشاد الوكيل الصوفي بتفاعل مسئولي الجهات المعنية وإستشعارهم لحجم الكارثة الإنسانية التي قد تتسبب بها الإنهيارات الصخرية على أرواح وممتلكات المواطنين والحرص على تسخير الإمتكانات المتاحة لإتخاذ المعالجات العاجلة للحد من تلك الإنهيارات .

وقال " تم التواصل مع قيادة المجلس السياسي الأعلى لشرح مخاطر الإنهيارات الصخرية على عشرات المساكن تحت قلعة القاهرة، والتأكيد على ضرورة إيجاد معالجات سريعة لها وأبدت الإستعداد مخاطبة الجهات المانحة لدعم الجهود الحكومية في هذا الجانب".
سبأ
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