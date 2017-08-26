ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 05:47:20م
الرئيس الصماد يتفقد حي فج عطان السكني الذي استهدفه طيران العدوان
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حي فج عطان بالعاصمة صنعاء والسكان والمنازل التي تعرضت لغارات طائرات الـ f16 من قبل العدوان السعودي الأمريكي مخلفة ضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين في الحي فجر أمس الجمعة.
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق
أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
آخر الأخبار:
مقتل ثلاثة عناصر في الجزء الخاضع للهند في كشمير
أمكار يفوز على ارسنال في الدوري الروسي لكرة القدم
اليابان تعتبر ان صواريخ وقذائف كوريا الشمالية لم تحقق اهدافها
مناقشة المعالجات العاجلة بحماية المواطنين من الإنهيارات الصخرية بحجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مركز منارات ينعي البروفسور عمر عثمان العمودي
[26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
نعى المركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجيات المستقبل "منارات" عضو مجلس الإدارة الباحث في شؤون العلوم السياسية وتاريخ اليمن الحديث والمعاصر البروفسور عمر عثمان العمودي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء والذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني.

وأشاد المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الفقيد العمودي ودماثة أخلاقه وإخلاصه وتواضعه وتفانيه في خدمة الوطن وما تحلى به من نكران للذات.

وأشار البيان إلى أن الفقيد رفد مركز منارات برؤاه ومبادراته الفكرية الهادفة إلى الإرتقاء بدور المركز من خلال العمل الجاد لتحويل رؤيته الفكرية إلى برامج عمل تربط ما بين الفكر والممارسة والنظرية بالتطبيق المستوعب تحولات الواقع ومتغيراته واحتياجاته، وفي المقدمة إعداد محور العلوم السياسية في مشروع دائرة المعارف اليمنية الكبرى، إلى جانب إلقائه عدداً من المحاضرات الفكرية في مختلف جوانب المعرفة لأكثر من 15 دراسة علمية في منتدى منارات.

وقال البيان " إذا كُنّا نودع فقيدنا العمودي فإننا نودع عالماً ومفكراً وقامة وطنية من قامات الوحدة اليمنية مضى بكل مُثله وقيمه وأخلاقياته وأحلامه وتطلعاته، وإننا ماضون على دربه بإتجاه أيام أكثر زهداً واخضراراً في يمن متجذرة وحدته في وجدان أبناءه".

وعبر البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة لأهله وزملائه وطلابه بجامعة صنعاء  ومحبيه بمركز منارات .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنّا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة المعالجات العاجلة بحماية المواطنين من الإنهيارات الصخرية بحجة
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان وتدمير آلية في المخا بتعز
نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية يعزي في وفاة الشيخ شعيب الفاشق
مؤسسة الاتصالات ومركز الاستشعار عن بعد يوقعان اتفاق خرائط الأساس للمدن
مجلس الشورى يدين مجزرة العدوان بفج عطان بأمانة العاصمة
تدشين حملة رش ضبابي لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك بالحديدة
جمعية الحكمة ترفد مستشفيي العلفي والسلخانة بالحديدة بأدوية الكوليرا
رئيس الوزراء يبعث برقية شكر وتقدير إلى قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية
رئيس الوزراء يناقش مع القائم بالأعمال الفلسطيني علاقات التعاون بين البلدين
مصرع ستة من مرتزقة العدوان في منطقة المخدرة بمأرب
العدوان السعودي على اليمن
مجلس الشورى يدين مجزرة العدوان بفج عطان بأمانة العاصمة
[26/أغسطس/2017]
هيئة مناضلي الثورة: مجازر العدوان في أرحب وسنحان وعطان جرائم حرب
[26/أغسطس/2017]
رئيس مجلس النواب ونائبه يطلعان على حجم الدمار بحي عطان السكني
[26/أغسطس/2017]
وزيرة حقوق الإنسان تتفقد موقع جريمة حي عطان بأمانة العاصمة
[26/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على محافظة مأرب
[26/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by