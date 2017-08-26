مركز منارات ينعي البروفسور عمر عثمان العمودي [26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

نعى المركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجيات المستقبل "منارات" عضو مجلس الإدارة الباحث في شؤون العلوم السياسية وتاريخ اليمن الحديث والمعاصر البروفسور عمر عثمان العمودي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء والذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني.



وأشاد المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناقب الفقيد العمودي ودماثة أخلاقه وإخلاصه وتواضعه وتفانيه في خدمة الوطن وما تحلى به من نكران للذات.



وأشار البيان إلى أن الفقيد رفد مركز منارات برؤاه ومبادراته الفكرية الهادفة إلى الإرتقاء بدور المركز من خلال العمل الجاد لتحويل رؤيته الفكرية إلى برامج عمل تربط ما بين الفكر والممارسة والنظرية بالتطبيق المستوعب تحولات الواقع ومتغيراته واحتياجاته، وفي المقدمة إعداد محور العلوم السياسية في مشروع دائرة المعارف اليمنية الكبرى، إلى جانب إلقائه عدداً من المحاضرات الفكرية في مختلف جوانب المعرفة لأكثر من 15 دراسة علمية في منتدى منارات.



وقال البيان " إذا كُنّا نودع فقيدنا العمودي فإننا نودع عالماً ومفكراً وقامة وطنية من قامات الوحدة اليمنية مضى بكل مُثله وقيمه وأخلاقياته وأحلامه وتطلعاته، وإننا ماضون على دربه بإتجاه أيام أكثر زهداً واخضراراً في يمن متجذرة وحدته في وجدان أبناءه".



وعبر البيان عن خالص العزاء وصادق المواساة لأهله وزملائه وطلابه بجامعة صنعاء ومحبيه بمركز منارات .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنّا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ