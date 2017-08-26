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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 05:47:20م
الرئيس الصماد يتفقد حي فج عطان السكني الذي استهدفه طيران العدوان
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حي فج عطان بالعاصمة صنعاء والسكان والمنازل التي تعرضت لغارات طائرات الـ f16 من قبل العدوان السعودي الأمريكي مخلفة ضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين في الحي فجر أمس الجمعة.
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق
أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت عدة صواريخ قصيرة المدى نحو بحر الشرق.
استقرار الذهب فوق 1286 دولار للأوقية
سجلت أسعار الذهب استقرارا  اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) ورئيس البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.
قرار جديد بشأن إيقاف رونالدو
رفضت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا الاستئناف الأخير للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري، بشأن قرار إيقافه 5 مباريات بعد دفعه الحكم.
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  اقتصاد
الصين تحظر على الشركات والافراد من كوريا الشمالية اقامة اعمال تجارية
[26/أغسطس/2017] بكين - سبأ:
قررت الصين، فرض حظرا على الشركات والأفراد من كوريا الشمالية إقامة أعمال تجارية على اراضيها، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يهدف لردع "بيونغ يانغ" عن إجراء تجارب نووية وصاروخية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشرته اليوم، إن الصين تحظر أيضا على الشركات الأجنبية، التي تشمل أفرادا أو شركات من كوريا الشمالية إقامة أعمال في البلاد.

وأضافت الوزارة الصينية، أنها لن توافق على طلبات شركات صينية لاستثمارات جديدة أو توسعات في كوريا الشمالية.

وتأتي هذه التدابير الصينية في اطار المجموعة الجديدة من العقوبات الاقتصادية الدولية على بيونغ يانغ، والتي اقرها مطلع اغسطس مجلس الأمن الدولي ووافقت عليها بكين العضو الدائم في المجلس.
سبأ
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