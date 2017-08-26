الصين تحظر على الشركات والافراد من كوريا الشمالية اقامة اعمال تجارية [26/أغسطس/2017] بكين - سبأ:

قررت الصين، فرض حظرا على الشركات والأفراد من كوريا الشمالية إقامة أعمال تجارية على اراضيها، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يهدف لردع "بيونغ يانغ" عن إجراء تجارب نووية وصاروخية.



وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشرته اليوم، إن الصين تحظر أيضا على الشركات الأجنبية، التي تشمل أفرادا أو شركات من كوريا الشمالية إقامة أعمال في البلاد.



وأضافت الوزارة الصينية، أنها لن توافق على طلبات شركات صينية لاستثمارات جديدة أو توسعات في كوريا الشمالية.



وتأتي هذه التدابير الصينية في اطار المجموعة الجديدة من العقوبات الاقتصادية الدولية على بيونغ يانغ، والتي اقرها مطلع اغسطس مجلس الأمن الدولي ووافقت عليها بكين العضو الدائم في المجلس.

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