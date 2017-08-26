مؤسسة الاتصالات ومركز الاستشعار عن بعد يوقعان اتفاق خرائط الأساس للمدن [26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

وقعت المؤسسة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء اليوم مع المركز اليمني للاستشعار عن بعد على عقد اتفاق إنتاج خرائط الأساس للمدن الرئيسية في محافظات الجمهورية.



ويشمل الاتفاق في مرحلته الثالثة والأخيرة إسقاط خدمات الاتصالات وشبكاتها ومحطاتها والسنترالات ومواقع تقديم الخدمات علي خرائط رقمية ذات جودة عالية لكل من المدن الرئيسية في عدد من المحافظات منها (البيضاء ، شبوة ، مأرب ، المكلا ، الغيضة ، سقطرى ، سيئون ، ريمة ، صعدة ، المهرة ، ابين ، الجوف ، المحويت ، الضالع) بالإضافة إلي المدن الثانوية.



ويهدف المشروع إلي توثيق شبكة الاتصالات ومشاريعها المتعددة علي الخارطة الرقمية الموحدة في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي استيعاب إي تحديثات أو تطويرات لاحقة علي تلك المشاريع ، وبناء قاعدة بيانات مكانية تعمل علي تسهيل وتوفير الوقت والجهد والإمكانات في تقديم وتوسيع خدمات الاتصالات والإنترنت.



وعقب التوقيع أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان عن أمله بأن يسهم هذا المشروع في تنشيط عمليات التسويق لخدمات قطاع الاتصالات ورفع نسب المبيعات وإيصال خدمات قطاع الاتصالات للمناطق والتجمعات السكانية التي يزيد فيها الطلب والاحتياج لتلك الخدمات.



وقع العقد عن المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح مدير عام المؤسسة ، وعن المركز اليمني للاستشعار عن بعد الدكتور خالد خنبري مدير عام المركز.



يشار إلى أن المرحلة الأولي والثانية للمشروع كانت قد انتهت في وقت سابق وتم تسليمها من قبل مركز الاستشعار عن بعد للإدارة العامة لنظم المعلومات في المؤسسة العامة للاتصالات ، وشملت كل من أمانة العاصمة ، ومحافظات صنعاء، عمران، الحديدة، ذمار، إب، تعز، عدن، ولحج.



حضر التوقيع وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية الاستاذ عبداللطيف ابو غانم ، وعدد من قيادات الوزارة ومؤسسة الاتصالات ومركز الاستشعار عن بعد.

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