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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 05:47:20م
الرئيس الصماد يتفقد حي فج عطان السكني الذي استهدفه طيران العدوان
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم حي فج عطان بالعاصمة صنعاء والسكان والمنازل التي تعرضت لغارات طائرات الـ f16 من قبل العدوان السعودي الأمريكي مخلفة ضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين في الحي فجر أمس الجمعة.
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مجلس الشورى يدين مجزرة العدوان بفج عطان بأمانة العاصمة
[26/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
أدان مجلس الشورى واستنكر بأشد العبارات المجزرة التي إرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية فجر أمس بإستهدافه المنازل السكنية للمواطنين بفج عطان بأمانة العاصمة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء.

واعتبر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة جريمة تضاف إلى الرصيد الإجرامي للمجازر البشعة التي إرتكبها تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني والتي يندى لها الضمير الإنساني.

وأشار البيان إلى أن هذه المجزرة وغيرها من المجازر تندرج في إطار جرائم الحرب التي يندر أن يوجد لها مثيل في التاريخ لتعكس الوجه الحقيقي للعدوان الغاشم على اليمن منذ أكثر من عامين ونصف.

وطالب مجلس الشورى دول العالم بالخروج من الصمت وعدم الوقوف موقف المتفرج إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب اليمني.

وناشد مجلس الشورى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسئولياتهم تجاه الشعب اليمني والضغط على دول تحالف العدوان وإتخاذ قرار بوقف الحرب التي إزدادت بشاعةً ضد الشعب اليمني.

كما طالب المجلس أبناء الشعب اليمني بتعزيز وحدة الصف الداخلي والتكاتف لمواجهة العدوان الذي يستهدف كرامة الشعب اليمني .. مترحما على أرواح شهداء هذه المجزرة وغيرها من المجازر .. متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
سبأ
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