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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 05:47:20م
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تدشين حملة رش ضبابي لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك بالحديدة
[26/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:
دشن وكيل محافظة الحديدة عبد الرحمن الجماعي ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحمن جار الله اليوم حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك بمديريات  الحالي والميناء والحوك.

   وفي تدشين الحملة التي ينفذها مكتب الصحة العامه والسكان بمحافظة الحديدة والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور تهامة  بتمويل مؤسسة العون للتنمية، اكد وكيل المحافظة الجماعي ومدير الصحة  الدكتور جارالله أهمية تنفيذ الحملة للقضاء على البعوض الناقل لحمى الضنك  بالتزامن مع موسم تكاثرها.

وأشادا بجهود  برنامج مكافحة الملاريا في محور تهامة وفرع المحافظة في الاعداد الجيد لتنفيذ هذه الحملة التي تنفذ في المديريات ذات الكثافة السكانية العالية.

من جانبهما اوضح مدير محور تهامة الدكتور يعقوب الديلمي ومدير فرع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بالمحافظة الدكتور عبد الكريم القديمي الى أن الحملة التي تأتي تواصلا للأنشطة والبرامج الهادفة إلى مكافحة مرض حمى الضنك المنقول عبر البعوض تستهدف رش جميع الأحياء والشوارع  بمديريات الحالي والميناء والحوك على مدى خمسة ايام بهدف خفض كثافة البعوض البالغ الناقل لحمى الضنك.

وأشاد الديلمي والقديمي بدعم مؤسسة العون للتنمية  في تمويل مثل هذه الحملات من أجل مكافحة البعوض الناقل لمرض حمى الضنك بمديريات مركز المحافظة.

حضر التدشين الدكتور عبدالحكيم هزاع مدير مكتب الصحة بمديرية الحالي.
سبأ
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