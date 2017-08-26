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آخر تحديث: السبت، 26 - أغسطس - 2017 الساعة 05:47:20م
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جمعية الحكمة ترفد مستشفيي العلفي والسلخانة بالحديدة بأدوية الكوليرا
[26/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:

تسلم مستشفيا العلفي والسلخانة بمحافظة الحديدة اليوم بحضور وكيل المحافظة عبدالرحمن الجماعي ، ادوية خاصة بالكوليرا بتكلفة خمسة ملايين ريال قدمتها جمعية الحكمة اليمانية بدعم وتمويل من جمعية التربية الإسلامية وجمعية إحياء التراث.

  وفي التسليم أشاد وكيل المحافظة بجهود جمعية  الحكمة في المساهمة في دعم المستشفيات بالأدوية الخاصة بمواجهة الكوليرا ، مشيرا إلى ما تعانيه المحافظة من نقص في الأدوية والمحاليل نتيجة الظروف الصعبة التي يشهدها الوطن.

من جهته أكد مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحمن جار الله أهمية هذه الأدوية في تلبية الاحتياج الكبير لمرضى الكوليرا بالمحافظة ، مشيدا بجهود جمعية الحكمة في توفير الادوية.

ودعا جار الله المنظمات الدولية وفاعلي الخير الى المساهمة في التخفيف من معاناة مرضى الكوليرا  والاسهالات الحادة وبما يساعد كذلك في تخفيف الضغط على القطاع الصحي في المحافظة.



 من جانبه أكد آمين عام جمعية الحكمة  أحمد ناصر علاو إن هذه الأدوية تأتي ضمن المشاريع الإنسانية العاجلة لمرضى الكوليرا بالحديدة  ومساعدتهم و استجابة للواجب الإنساني والاجتماعي والمناشدات الواسعة لإنقاذ المرضى.



حضر التسليم مدير مستشفى العلفي الدكتور محمد قطقط ونائب مدير مستشفى العلفي الدكتور عبد السلام الاهدل ونائب مدير مستشفى السلخانة الدكتورة لطيفة الحسني.
سبأ
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