رايكونن الاسرع في جولة التجارب الحرة الاسرع في بلجيكا [26/أغسطس/2017] فرانكورشان- سبأ:

تفوق الفنلندي كيمي رايكونن وزميله الألماني سيباستيان فيتل في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم بينما استمر منافسهما الأكبر على اللقب البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المطاردة بكل قوة.



واحتل رايكونن المركز الأول مسجلا دقيقة واحدة و43.916 ثانية متفوقا بفارق 0.197 ثانية عن فيتل متصدر الترتيب العام والذي احتل المركز الثاني.



واحتل هاميلتون الذي يتخلف بفارق 14 نقطة عن فيتل في قائمة السائقين المركز الثالث مسجلا دقيقة واحدة و44.114 ثانية أي بفارق واحد من الألف من الثانية عن فيتل (دقيقة واحدة و44.113 ثانية).



وأعلن فيراري يوم السبت تمديد تعاقده مع فيتل بطل العالم سابقا أربع مرات حتى عام 2020.



ويمكن لهاميلتون بطل العالم سابقا ثلاث مرات معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الألماني المعتزل مايكل شوماخر بالانطلاق من المركز الأول للمرة 68 في مسيرته عند انتهاء التجارب التأهيلية في وقت لاحق يوم السبت.



وعاد البرازيلي المخضرم فيليبي ماسا الذي تعرض لحادث في التجارب الحرة يوم الجمعة إلى الحلبة من جديد واحتل المركز 16 في الجولة الأخيرة.



وتعرضت سيارة الروسي دانييل كفيات سائق تورو روسو لمشكلة فنية وتوقفت على المضمار جراء ذلك.

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